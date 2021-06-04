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Путин назвал нелепыми обвинения в адрес РФ в кибератаках на США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что очередные обвинения России в кибератаках на США - это нелепость, и никаких злонамеренных действий со стороны России не было и нет.

Российского лидера попросили прокомментировать очередные обвинения России в кибератаках на трубопроводы и мясокомбинаты в США, а также заявления президента Джозефа Байдена о том, что он не видит доказательств этого.

"Я надеюсь, что это, прежде всего, показатель того, что те люди, которые умеют думать, они видят, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет. Это прежде всего", - сказал Путин в интервью "Первому каналу".

Российский президент предположил, что кто-то стал задумываться о том, что на самом деле происходит, и нет ли необходимости взглянуть в суть этой проблемы. "Я слышал про какой-то мясокомбинат, ну чушь какая-то, мы же понимаем, это просто смешно. Трубопровод? Тоже нелепо", - сказал Путин.

Президент РФ предположил, что очередные обвинения России в кибератаках на США - это попытка спровоцировать конфликт перед его встречей с президентом США.

При этом прорывов в российско-американских отношениях от саммита с Байденом Путин не ждет.

"Президент Байден - очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. И очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами", - заявил Путин.

Владимир Путин США Джо Байден

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