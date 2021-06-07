Рогозин назвал условие США при передаче "Морского старта" России

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство США при передаче "Морского старта" российской авиакомпании S7 потребовало, чтобы плавучий космодром не использовался для конкуренции со SpaceX, сообщил в Госдуме гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Перед тем как отдать российской частной компании, которая никогда не имела дело с государственным оборонным заказом, занималась только перевозкой пассажиров, были введены конкретные жесткие ограничения при подписании этого контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта", обязательство, что мы не имеем права использовать "Морской старт" в конкуренции с Илоном Маском", - сказал Рогозин на слушаниях в Госдуме.

Он отметил, что американскую сторону консультировали "правительственные юристы", и возможность конкурировать со SpaceX была ограничена "с помощью государственных санкций".

По его словам, для восстановления платформы потребуются "десятки миллиардов рублей".

S7 Group приобрела платформу "Морской старт" в 2016-2018 годах. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

В августе вице-премьер Юсрий Борисов допускал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 годов при условии создания нового носителя "Союз-5". Восстановление комплекса он оценил в 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.

"Морской старт" (Sea Launch) - плавучий космодром для запуска ракет, а также одноименный международный консорциум по эксплуатации космодрома. Комплекс был создан для оказания услуг по запуску космических аппаратов различного назначения с мобильной стартовой платформы морского базирования на околоземные орбиты. Точка старта располагается в экваториальной зоне Тихого океана, где имеются наилучшие условия для запуска за счет эффективного использования скорости вращения Земли. Первый пуск с платформы был осуществлен в 1999 году.

Компания "Морской старт" была создана в 1995 году. Ее учредителями стали Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия".