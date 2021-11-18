Специалисты "Роскосмоса" оценили состояние "Морского старта" как хорошее

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты "Роскосмоса" провели оценку технического состояния космодрома "Морской старт", оно оценивается как хорошее, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Состояние и перспективы использования платформы обсуждали на совещании в "Роскосмосе".

На совещании стало известно, что сотрудники Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры обследовали "Морской старт" по согласованию с владельцем космодрома - группой S7.

S7 Group приобрела "Морской старт" в 2018 году. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Весной 2020 года "Морской старт" перевели из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

7 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что правительство США при передаче "Морского старта" потребовало, чтобы плавучий космодром не использовался для конкуренции со SpaceX. По словам Рогозина, для восстановления платформы потребуются "десятки миллиардов рублей".

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

12 сентября 2020 года Рогозин заявил, что рассчитывает на начало модернизации плавучей ракетной пусковой платформы "Морской старт" через два месяца.

25 августа того же года вице-премьер Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 годов. "Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 годов мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил он.

По словам вице-премьера, на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.