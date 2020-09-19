S7 сообщила о разработке ракеты с возвращаемой ступенью для Sea Launch

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация S7 разрабатывает ракету-носитель с жидкостным двигателем и возвращаемой первой ступенью, сообщил центр разработок S7.

"Нами разработаны и доведены до промышленной реализации ряд критически важных технологий для изготовления ракеты-носителя", - сообщил центр.

"Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью. Работа ведётся с 2019 года", - говорится в сообщении.

Проект "Морской старт"

В 2018 году S7 Group приобрела платформу "Морской старт" (Sea Launch). В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В марте стартовая платформа и сборочно-командное судно Sea Launch Commander пришли на Дальний Восток. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

В феврале сообщалось, что авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт". Комплекс будет находиться в Славянском СРЗ (судоремонтный завод) не менее года.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. Он сообщил, что специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и на пусковой платформе "Одиссей" и убедились в их удовлетворительном состоянии.

25 августа вице-премьер Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 годов.