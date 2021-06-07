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Дмитрия Гудкова оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за акции 23 января

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы назначил административный штраф в 10 тысяч рублей оппозиционеру Дмитрию Гудкову за нарушение правил проведения публичного мероприятия из-за акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил в понедельник адвокат Гудкова Александр Альдаев, сотрудничающий с проектом "Апология протеста".

Согласно решению суда, Гудков признан виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

Как следует из протокола, 28 января полицейские обнаружили в телеграм-канале Гудкова видеозапись, по которой пришли к выводу, что он участвовал в несанкционированном митинге на Пушкинской площади в Москве. Также было установлено, что Гудков "привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками".

Гудков находится за границей, куда он уехал в связи с уголовным преследованием в России. Он объявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму.

Дмитрий Гудков

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