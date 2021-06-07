Россиянам напомнили, что "вывозные рейсы" на Кипр и в Тунис не предназначены для полета в отпуск

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Росавиация и Ростуризм предостерегли россиян от использования "вывозных рейсов" для полетов в отпуск.

В настоящее время с "целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено", говорится в совместном заявлении двух ведомств, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса - работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей", - говорится в заявлении.

При этом Ростуризм и Росавиация порекомендовали туристам "тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков".

"Список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяется оперштабом. С актуальным списком стран, с которыми возобновлено такое авиасообщение, можно ознакомиться на сайте Ростуризма", - говорится в заявлении.