Поиск

Россиянам напомнили, что "вывозные рейсы" на Кипр и в Тунис не предназначены для полета в отпуск

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Росавиация и Ростуризм предостерегли россиян от использования "вывозных рейсов" для полетов в отпуск.

В настоящее время с "целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено", говорится в совместном заявлении двух ведомств, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В РоссииАвиакомпаниям пригрозили наказанием за продажу грузопассажирских рейсов в турпакетахЧитать подробнее

"По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предназначены для перелетов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса - работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей", - говорится в заявлении.

При этом Ростуризм и Росавиация порекомендовали туристам "тщательно выбирать направления для путешествий с учетом данных рисков".

"Список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяется оперштабом. С актуальным списком стран, с которыми возобновлено такое авиасообщение, можно ознакомиться на сайте Ростуризма", - говорится в заявлении.

Кипр Тунис

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 7 июня

Россия закрыла въезд для нескольких канадских чиновников в ответ на санкции

Россия закрыла въезд для нескольких канадских чиновников в ответ на санкции

Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

За убийство студента института МВД в Орле задержали его однокурсницу

Госдума завершит пленарную работу 17 июня

Госдума завершит пленарную работу 17 июня

Пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор

Пандемия коронавируса

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

В Екатеринбурге в парке провели эвакуацию из-за загоревшегося пуха

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Минфин призвал продолжить замещение долларов в расчетах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');