Британцам из-за COVID рекомендовали провести отпуска на родине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Британский министр окружающей среды Джордж Юстис заявил, что из-за пандемии COVID-19 жителям страны в период отпусков следует отказаться от путешествий заграницу без крайней необходимости, сообщает во вторник телеканал Sky News.

"Думаю, мой совет людям - провести отпуск на родине", - приводит телеканал слова Юстиса. По данным Sky News, вместо поездок заграницу Юстис советует британцам посетить "замечательные места" в Великобритании, которых не так много в разрешенных для путешествий странах.

При этом Юстис указал, что, конечно, люди могут отправиться в другую страну, которая включена в "зеленый" список. "Если они хотят путешествовать, они могут это делать, но, очевидно, им нужно понимать, что в этом есть риски", - заявил министр.

Министр заявил, что сам никуда не собирается выезжать в этом году. "Я останусь дома. У меня нет намерений путешествовать или ехать в отпуск заграницу этим летом", - приводит телеканал слова Юстиса.

На сайте правительства Великобритании размещены рекомендации, согласно которым людям стоит воздержаться от международных поездок. "Пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на международные поездки", - говорится в сообщении на сайте.

"Ни одно путешествие не лишено рисков, а также многие страны закрыли границы или ограничили въезд для туристов из Великобритании", - отмечает правительство.

Кроме того, в рекомендациях на сайте указывается, что "любая страна в дальнейшем может ограничить путешествия или в кратчайшие сроки ввести новые правила, в частности, из-за нового варианта COVID-19".

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Кроме того, разрешили международное сообщение с "зелеными" странами, в том числе в Сингапур и Исландию. Также были разрешены поездки в Португалию, однако на прошлой неделе правительство исключило страну из "зеленого" списка.

В Великобритании за время пандемии выявили свыше 4,5 млн заражений COVID-19, более 127,8 тыс. инфицированных скончались, более 4,2 млн пациентов выздоровели.