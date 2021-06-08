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Мэрию Челябинска встревожили частые поджоги тополиного пуха

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Челябинске с начала недели количество вызовов пожарных из-за возгорания тополиного пуха выросло в десятки раз, заявили в пресс-службе мэрии.

Только за последние сутки из 80 выездов 66 пришлось на вызовы о загоревшемся пухе. Кроме того, дважды из-за поджогов пуха загорались автомобили.

"Обращаемся к челябинцам с просьбой провести разъяснительную беседу с детьми об опасности, которая возникает от поджигания пуха. Спрячьте от детей спички и зажигалки", - призвали в мэрии.

Подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, усиленно поливают дороги, тротуары и газоны, где скапливается много пуха, заверили чиновники.

В понедельник в Екатеринбурге случился крупный пожар в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Там пух и сухая трава горели на площади около гектара. Людей из парка пришлось эвакуировать.

Челябинск Екатеринбург

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