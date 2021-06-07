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В Екатеринбурге в парке провели эвакуацию из-за загоревшегося пуха

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского начали эвакуацию посетителей из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что сигнал о пожаре в парке поступил в 16:51 по местному времени (14:51 по Москве), там загорелся пух и сухие растения. Огонь быстро распространился на целый гектар. Пожар тушат 16 человек и пять единиц техники.

Екатеринбург МЧС

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