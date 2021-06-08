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В Екатеринбурге потушили пожар в парке культуры и отдыха

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 20:15 по местному времени открытое горение на пожаре ликвидировано", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, сигнал о возгорании поступил пожарным в понедельник в 16:51 по местному времени. На территории парка горела сухая растительность и пух. Огонь быстро распространился по сухой траве на площадь в 1 га. Посетителей эвакуировали.

В 19:31 пожар был локализован.

К тушению пожара были привлечены 16 человек и пять единиц техники.

Екатеринбург МЧС

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