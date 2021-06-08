Производство шампанского в РФ в мае упало более чем наполовину

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Производство алкогольной продукции в РФ в мае снизилось на 3,2%, до 13,9 млн декалитров (дал). При этом выпуск шампанских и игристых вин рухнул на 53,8%, до 0,59 млн дал, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

С января по май производство шампанского составило 3,1 млн дал, что на треть меньше, чем годом ранее.

В мае снизилось производство и в других секторах винного рынка. Так, тихих вин выработано 2,45 млн дал, что на 8,4% меньше, чем в мае прошлого года, фруктовых (плодовых) вин - 1,16 млн дал (на 8,9% меньше). Производство фруктовых вин снизилось и за пять месяцев - на 13%, до 4,3 млн дал. В то же время выработка тихих вин за этот период выросла на 10,6%, до 11,7 млн дал.

Водочные предприятия за пять месяцев выпустили 27,6 млн дал продукции, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае производство выросло на 0,2%, до 6 млн дал. Коньячные заводы в январе-мае снизили производство на 6,8%, до 2,97 млн дал, в мае - на 10,3%, до 0,57 млн дал.

Всего за пять месяцев алкогольная промышленность выпустила 62,9 млн дал продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,1% больше, чем год назад.