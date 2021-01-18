РФ в 2020 году снизила производство алкогольной продукции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году произвела 82,1 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,9% меньше показателя 2019 года, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В декабре по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года производство снизилось на 19,4%, до 17,5 млн дал.

В частности, предприятия отрасли произвели в 2020 году 79,5 млн дал водки, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. В декабре выпуск снизился на 8,1%, до 7,9 млн дал. Коньячные заводы за год выпустили 8,2 млн дал коньяка, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. В декабре производство снизилось на 24,4%, до 0,79 млн дал.

Производство спиртных напитков крепостью выше 9 градусов за год сократилось на 2,6%, до 102,2 млн дал, в декабре – на 4,7%, до 10,3 млн дал.

Винодельческая отрасль, которая в июне прошлого года начала работать в новых условиях (вступил в силу закон о виноделии), снизила производство тихих вин за год на 5,7%, до 30,9 млн дал. В декабре производство упало на 35%, до 2,2 млн дал. Производства шампанских и игристых вин по итогам прошлого года выросло на 0,3%, до 13,3 млн дал, в декабре – снизилось на 10,9%, до 1,5 млн дал.

Производство фруктовых вин, которое не подпадает под закон о виноделии, в 2020 году выросло на 26,5%, до 14,8 млн дал, в декабре – на 7,2%, до 1,5 млн дал.

Производство винных напитков, выпускаемых без добавления этилового спирта, в 2020 году снизилось на 62,7%, до 10,8 млн дал, в декабре – на 70,8%, до 1,1 млн дал. В то же время производство винных напитков с добавлением этилового спирта за год выросло на 2,5%, до 397 тыс. дал, в декабре – на 74,2%, до 53,1 тыс. дал.