В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Потребление шампанского в России в уходящем году сократилось на 10%, причем спад ускорился к концу года. Перед Новым годом, за первые три недели декабря, продажи рухнули на 38% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 214 млн рублей. Количество транзакций при этом сократилось на 60%.

При этом общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза, свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ).

"В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод - отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом", - отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек (его слова процитированы в сообщении).

Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть в годовом выражении, практически все месяцы уходящего года демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время периода самоизоляции в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году.

Крупнейший в России производитель игристых вин - группа "Абрау-Дюрсо".