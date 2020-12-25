Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 79 368 142+663 708

В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Потребление шампанского в России в уходящем году сократилось на 10%, причем спад ускорился к концу года. Перед Новым годом, за первые три недели декабря, продажи рухнули на 38% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 214 млн рублей. Количество транзакций при этом сократилось на 60%.

При этом общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза, свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ).

"В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод - отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом", - отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек (его слова процитированы в сообщении).

Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть в годовом выражении, практически все месяцы уходящего года демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время периода самоизоляции в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году.

Крупнейший в России производитель игристых вин - группа "Абрау-Дюрсо".

ВТБ Первый ОФД Алексей Киричек

Новости

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

ФСБ задержала подростка по подозрению в подготовке теракта в Тамбове

Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

Факультет журналистики МГУ объявил итоги ежегодного конкурса на стипендию Группы "Интерфакс" им. Бориса Грищенко

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

К юристу ФБК Любови Соболь пришла домой полиция

Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом под Рязанью

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Что произошло за день: четверг, 24 декабря

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

Госдума закрыла осеннюю сессию. Обзор

"Покровский рудник" сообщил об обвинении основателя Petropavlovsk в хищении

Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');