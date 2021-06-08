Смягчен приговор по делу о хищениях при строительстве в резиденции президента

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции снизил с семи до пяти лет срок лишения свободы бывшему руководителю петербургской строительной компании "Балтстрой" Дмитрию Сергееву, сообщили в пресс-службе суда.

Сергеев ранее был признан виновным в особо крупных хищениях бюджетных средств, выделенных для строительства дома приемов в резиденции президента России в Ново-Огареве. Его судили по статьям об особо крупном хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и организации либо участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК). Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, что подразумевает признание вины. Материалы дела засекречены.

В марте 2021 года Мосгорсуд назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Также ему было назначено ограничение свободы на два года и он был лишен "Ордена дружбы".

В 2017 году Куйбышевский суд Петербурга назначил Сергееву 4,5 года условно по так называемому делу реставраторов, по которому, в частности, проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Сразу после оглашения приговора в здании суда бизнесмена задержали по новому делу.

Уголовное дело о хищениях бюджетных средств при строительстве резиденции президента было возбуждено 21 марта 2017 года. Оно было выделено из дела в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко и его подельников о контрабанде элитного алкоголя. Ранее по этому делу к реальному лишению свободы были приговорены несколько предпринимателей, признавших вину. Дело в отношении еще нескольких фигурантов, в том числе Михальченко, которые не признают вину, в настоящее находится на рассмотрении Второго Западного окружного военного суда.