Современные вызовы мировому порядку: тема "Примаковских чтений"

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве начал работу Международно-экспертный форум "Примаковские чтения". Форум организован ИМЭМО имени Е.Примакова. Его тема - "Современные вызовы мировому порядку".

Сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Наша цель – определить пути развития мира!

"Нам не дано предугадать будущее, но мы можем определить важные тренды мировой динамики, которая сформулирует наше завтра". Это предложение из приветствия форуму президента ИМЭМО академика РАН Александра Дынкина фактически определило ход дискуссии.

Именно трендам мировой динамики, а точнее, внешнеполитическим последствиям трансформации западных обществ и посвящена одна из первых сессий форума.

Открывая дискуссию, модератор Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации РФ, предложил определить, что входит в понятие "трансформация общества". Является ли это проблемой изменения внутренних отношений в самих европейских странах или это изменение отношений между США и Европой, или между самими европейскими странами? Тема оказалась настолько обширной, что почти каждый выступавший останавливался на своем понятии трансформации общества. То, что развитие происходит - это безусловный и непреложный факт, однако, каково его значение?

По мнению модератора, в частности, за последние 30 лет, прошедшие со времени распада СССР, для нас трансформацию общества можно определить как "время упущенных, не без "помощи" Запада, возможностей".

Так что же произошло за эти годы? Как развивалась Европа? И как развивались, а главное - какие перспективы у отношений с Россией? Ответы на этот вопрос тоже оказались неоднозначными.

Например, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель считает, что у России и Евросоюза не потеряны широкие потенциальные возможности для восстановления хороших отношений. Основа этому - экономический потенциал, которым располагает Москва и Европа.

"Россия является, - сказал он, - идеальным партнером для ЕС. Особенно для развития совместных проектов". В качестве таких проектов он назвал борьбу за экологию, за сохранение лесов. Совместное решение экологических проблем, продолжал он, могло бы стать для России и ЕС определенным этапом на пути к восстановлению сотрудничества по широкому кругу вопросов. По его мнению, если удастся достичь успешного сотрудничества, то это позволит надеяться на возможность "перезагрузки отношений России и ЕС".

Европа стареет, а молодежь мыслит по-другому

Ведущий научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев в своем выступлении также подчеркнул, что есть взаимные возможности в борьбе за улучшение климатической среды. Но он при этом обратил внимание, что все проблемы, стоящие перед нами, решить сегодня невозможно. Он это объяснил возрастным состоянием. "Европа стареет и меняется, в том числе и с точки зрения культуры. И потому динамика развития даже в самих европейских странах различная. Молодое поколение, которое вырастает и в Европе, и в России, по-другому мыслит. И главное при этом, чтобы стареющее население хотело и могло уметь слышать молодое поколение". А у них разные взгляды на жизнь.

Он считает, что сегодня сотрудничество в мире, к сожалению, гораздо слабее, чем мы рассчитывали. К тому же развивается протекционизм. Он обратил при этом внимание на развитие националистических тенденций, которые, по его мнению, "выходя из одной страны на гребне волны становятся проблемой всего ЕС".

Исполнительный вице-президент итальянского Института международных политических исследований Паоло Магри считает, что "перезапуск наших отношений необходим. Однако возможности для него в настоящий момент слишком слабые и ограниченные".

Надо иметь в виду, что и в Европе меняется отношение к различным ценностям. То, что раньше было невозможно - критиковать либеральные ценности - сегодня многие восточно-европейские страны могут делать открыто. Однако он считает, что главным для всех европейских стран должна быть поддержка демократии. "Но к сожалению, старое поколение продолжает еще мыслить категориями "железного занавеса", - отметил он.

Для улучшения отношений между Россией и ЕС надо также понимать, в какой степени Россия "сможет понять развивающиеся новые ценности и понять те ценности, которые важны для Западной Европы". Однако, по его мнению, на все эти вопросы ответы отнюдь неоднозначны.

Косачев заметил при этом, что европейские страны, и это подтверждается многими примерами, "сами нарушают свои же ценности". В качестве одного из важнейших примеров он назвал отношение к русскоязычному населению, где оно составляет меньшинство. "Европа считает, что самым крупным меньшинством являются цыгане. Однако даже подсчеты показывают, что самым крупным меньшинством являются в Европейском Союзе и у его союзников - именно русскоязычное население.

Двойное сдерживание – системная ошибка США

Директор ИМЭМО, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский в своем выступлении обратил внимание на то, что курс Вашингтона на так называемое "двойное сдерживание - России и КНР - не даст Соединенным Штатам преимуществ в отношении с этими двумя странами". По его мнению, стратегия "двойного сдерживания" в отношении России и Китая - это "системная ошибка, которая будет чревата долгосрочными историческими последствиями: политическими, военно-политическими и экономическими". США способствовали, продолжал он, тем самым перспективе политического, а, может быть, и военно-политического сближения России и Китая.

Посол Финляндии: будущее зависит от борьбы с пандемией

Бывший посол Финляндии в России Рене Нюберг остановил свое внимание на роли пандемии в качестве проблемы, которая затрагивает все страны Европы, в том числе и Россию, и от которой зависит будущее не только Европы. И хотя, сказал он, все понимают, что вакцинация необходима всем, но, к сожалению, не у всех есть на это возможности. Не хватает количества вакцин. А те страны, которые их имеют, осуществляют несвоевременные поставки туда, где в них нуждаются. Он считает, что из этого все должны извлечь соответствующие уроки. В связи с этим, по его мнению, будущее развитие должно затрагивать в первую очередь такую отрасль, как здравоохранение и борьбу за чистоту климата.

Конечно, Финляндию как арктическую страну волнует судьба этого региона. Ее волнуют выбросы черного углерода, ее волнует развитие зеленой экономики, которая требует общих и больших затрат. Но будущее развитие на всем континенте будет во многом зависеть от борьбы с пандемией, от развития цифровизации, искусственного интеллекта.

По его мнению, цифровизация во всех странах мира, а не только в Европе, будет безусловно способствовать прогрессивному развитию, однако она имеет и обратную сторону. И это должны все видеть. В качестве обратной стороны он назвал киберопасность, которая может оказать сильное негативное воздействие и на политику, и на экономику.

Еще один тренд в мировой политике: Китай готов принять вызов США

Проблеме определения одного из важнейших трендов в мировой динамике посвящена другая сессия: "Нужно ли Китаю глобальное лидерство?".

Ее модератором был академик Анатолий Торкунов. Он отметил, что Китай в своем развитии сталкивается с серьезным противодействием со стороны США и отнюдь не только в виде торговой войны. Это, безусловно, активно влияет на развитие международных отношений в целом.

Так нужно ли Китаю глобальное лидерство? По мнению председателя Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Фу Ин, "в мире сегодня глобальное лидерство невозможно, особенно если на него смотреть с точки зрения гегемонизма". По мнению выступающей, лидерство можно рассматривать только с точки зрения развития международного сотрудничества и помощи другим странам в их развитии.

У Китая, продолжала она, "отсутствует стремление к глобальному лидерству, но Китай, конечно, хотел бы играть важную роль в развитии мировой экономики и избежать такого вида конкуренции, когда все полностью все теряют. Мы хотели бы развития конкуренции в науке и технологии, участия в политически здоровой конкуренции на всех уровнях. Что касается политики США в отношении Китая, то, по мнению выступающей, США стремятся при этом в первую очередь решить свои внутренние проблемы и потому не хотели бы допустить китайского присутствия в мире. "Но мы готовы, - подчеркнула она, - принять вызов США".

Фу Ин отметила далее, что Китай готов к развитию своей внутренней экономики, но вместе с тем готов и к сотрудничеству в решении важнейших проблем мира, как, например, в вопросах экологии, климата и других.

Она подчеркнула, что Китай не заинтересован в идеологических конкуренциях. По мнению Китая, в данном случае ярким примером является сотрудничество с Россией, которое дает возможность широкому развитию двусторонних отношений.

…претендует!

Другого мнения придерживается директор Института Киссинджера по изучению Китая и США Центра Вудро Вильсона Роберт Дали. Он считает, что экономическое развитие Китая естественным образом способствует стремлению этой страны играть весомую роль на международной арене, фактически претендуя на глобальное лидерство.

Но именно это стремление вызывает большое противодействие не только США, но и многих других стран, в том числе европейских. Свидетельством этому многочисленные протесты у китайских посольств в различных странах мира. Он считает, что эти протесты вызваны не давлением США, а объясняются тем, что народы этих стран "не хотят быть управляемыми, как это делается в Китае".

США никого не могут, подчеркнул он, заставить во что-то верить или нет, о чем свидетельствуют их отношения с Кубой. Основной причиной таких протестов является вопрос, как Китай использует свою силу и свою мощь.

Выступающий подчеркнул, что форма глобального управления во всех странах основана на демократии. СМИ, в частности, освещают все события как внутри своих стран, так и вне. Освещают свободно, а Китай этого боится, боится, что население что-то узнает. Власти Китая хотят добиться любви к своей стране, но, по мнению выступающего, это невозможно, потому что режим в Китае люди рассматривают "как нежелательный для себя".

Просматриваются черты "холодной войны"

Заместитель директора ИМЭМО профессор РАН Александр Ломанов считает, что нет ответа на вопрос, может ли быть такая модель, согласно которой Китай будет как глобальный экономический лидер, а Запад при этом сохранит свое общее лидерство. Это чревато формированием противостоящих друг другу блоков. Вместе с тем, позиция США становится фактором формирования нового раскола. "На наших глазах создается новая система Восток-Запад и создается она из-за противостояния США с Китаем и Россией. Это похоже на черты "холодной войны".

Что касается глобального лидера, то в китайских международных публикациях часто встречается такой термин: у Китая есть развитая экономика, но не такие мощные вооруженные силы. У России же есть мощные вооруженные силы, но экономика не очень сильна. Исходя из этого Америка будет делать все, чтобы Россия как можно дольше оставалась экономически слабой, а Китай – как можно дольше оставался в военном отношении неразвитым. Но вот если две страны объединят свои потенциалы, то они смогут как минимум обладать правом определять правила поведения в мире.

Ломанов отметил, что от Китая требуют установления другой политической системы, а взамен предлагают "оказать им доверие". Но в Китае очень внимательно следят за развитием России в постсоветский период. Россия, говорят в Китае, отказалась от социализма, от монопольной власти компартии. И что? Запад принял ее в свои ряды? Со всем парламентаризмом, с разделением властей, с конкурентностью? Никоим образом! Россия осталась за воротами так называемого западного мира. Поэтому Китай со своей культурой, с иной цивилизацией имеет шансы войти в этот общеевропейский федеральный дом и помимо выполнения требований США.

Ломанов обратил внимание на стремление США вбивать клин между китайским народом и его руководителями, между народом и компартией, вбивать клин в отношения России и Китая. И это активно настораживает, подчеркнул он. А потому не надо удивляться тому, что Китай стремится сделать все, чтобы эта идея не была осуществима.

Кто о ком и о чем думает?

Директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира Дэн Смит считает неоспоримым фактом то, что Китай – это супердержава и что он является торговым партнером большого числа стран. Но при этом возникает вопрос, как наладить баланс между сотрудничеством и конкуренцией? Мы наблюдаем, продолжал он, аномальные отношения США с Китаем и Россией, но при этом мы понимаем, что каждая из этих сторон думает только о себе.

Когда говорят о стратегическом оружии, то понятно сопротивление Китая сесть за стол переговоров, но при этом не может не настораживать факт постоянно увеличивающегося в Китае военного бюджета. Трудно ожидать, что Китай при таком военном строительстве присоединится к новому соглашению о стратегических вооружениях.

Декан факультета международных отношений Института международных отношений Университета Цинхуа подчеркнул, что Китай принял политику активного и быстрого развития внутренней экономики, но в то же время он является торговым партнером более чем 120 стран. Говорить о стремлении Китая к глобальному лидерству, по его мнению, неправильно, потому что глобальное лидерство – это не только сила, но и ответственность, а Китай не хочет брать на себя глобальную ответственность. У Китая нет для этого опыта, нет необходимого понимания, нет знаний, поэтому претендовать на глобальное лидерство Китай и не думает, подчеркнул он.