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Депутаты приняли закон о бесплатных прививках в любых клиниках РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который гарантирует гражданам право на бесплатные профилактические прививки не только в государственных и муниципальных, но и в частных клиниках.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Сейчас статьи 4 и 5 этого закона устанавливает гарантии доступности и бесплатного проведения профилактических прививок национального календаря именно в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

По новому закону, бесплатные профилактические прививки могут проводиться в медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти: в части нацкалендаря прививок - федеральные, а в части календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям - региональные.

Прививка от коронавируса

Принятый закон напрямую будет касаться прививки от новой коронавирусной инфекции.

Накануне, 8 июня, Госдума приняла в первом чтении другой правительственный законопроект, который включает вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность добровольности вакцинации от коронавируса и отметил, что во втором чтении в закон будут внесены поправки, которые прямо пропишут, что у граждан должен быть выбор: прививаться или нет.

Согласно разъяснениям представителя Минздрава при рассмотрении законопроекта, основная задача законодательной инициативы - возложить на федеральный бюджет расходы на прививку от COVID-19. Как ожидается, этот законопроект будет принят на следующей неделе - до конца весенней сессии, и будет работать в связке с принятыми в среду поправками.

Госдума Коронавирус

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