В РФ одобрили включение COVID-вакцины в календарь профилактических прививок

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Первый зампред Госдумы Александр Жуков заявил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект, согласно которому национальный календарь профилактических прививок пополнится прививкой от коронавирусной инфекции.

"Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции. Думаю, что это очень важное решение, и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения", - сказал Жуков, слова которого приводит пресс-служба фракции "Единая Россия".

В пресс-службе пояснили, что речь идет о проекте федерального закона, вносящего изменения в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Согласно предоставленной журналистам справочной информации, принятие законопроекта потребует выделения на 2021-2023 гг. из федерального бюджета дополнительно 75,815 млрд рублей: в эпидсезоне 2021 года - почти 31,37 млрд руб., а в эпидсезонах 2022-2024 - по 22,222 млрд рублей ежегодно.

Статья 9 федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" сейчас содержит список из 12 вакцин, включенных в Национальный календарь профилактических прививок: это вакцины от гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Сам календарь, сроки проведения прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, по закону утверждаются Минздравом.