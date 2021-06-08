Замглавы Минздрава отметил высокую смертность больных COVID-19

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, часть людей переболела, часть - получила прививку, но сохраняется достаточно высокая летальность пациентов, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

Он добавил, что "без вакцинации пандемию не победить".

Гриднев пообещал поработать над законопроектом о внесении прививки от коронавируса в нацкалендарь прививок с профильным комитетом Госдумы, чтобы ко второму чтению документа добровольность вакцинации обязательно была в нем прописана.

Депутаты 8 июня приняли эти поправки в первом чтении. Во время его обсуждения депутаты отметили, что вакцинация не должна быть обязательной и что люди боятся быть уволенными за отказ прививаться, сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер палаты Вячеслав Володин на это пообещал: "Если кто‑то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача".

Он предложил внести в законопроект ко второму чтению поправку, где будет четко прописано, что прививка от коронавируса – дело добровольное.