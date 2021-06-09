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Пострадавший при взрыве на угольном разрезе попал в реанимацию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Бурятии один из пострадавших при взрыве в Тугнуйском угольном разрезе (входит в СУЭК) попал в реанимацию с травматическим шоком второй степени, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Бурятии.

Еще один пострадавший лежит в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Еще двоих пострадавших осмотрел врач Мухоршибирской ЦРБ и решил, что госпитализация им не нужна.

Причины взрыва выясняет следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем Петровск-Забайкальского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Андреем Емельяновым, сообщили в СК.

Ранее источник в администрации Мухоршибирского района сообщил "Интерфаксу", что в разрезе сдетонировал заряд при подготовке к плановому подрыву породы.

Это случилось на Олонь-Шибирском месторождении Тугнуйского угольного разреза, который находится на границе Забайкалья и Бурятии.

"Тугнуйский" входит в число крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. Основная часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, главным образом в Китай, Японию и Южную Корею.

Бурятия Мухоршибирский район СКР Минздрав СУЭК Тугнуйский разрез

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