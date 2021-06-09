При взрыве в угольном разрезе в Бурятии пострадали пятеро

Взрыв случился при подготовке к плановому подрыву породы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - При взрыве на угольном месторождении в Бурятии пострадали пять горняков, состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжелое, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Мухоршибирского района.

По его словам, в разрезе взорвался заряд при подготовке к плановому подрыву породы.

Взрыв произошел на угольном разрезе "Тугнуйский" (входит в "СУЭК", Сибирскую угольную энергетическую компанию), сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

В региональном главке МЧС говорили, что пострадали четверо и что их всех доставили в районную больницу.