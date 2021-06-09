Взрыв произошел на угольном разрезе в Бурятии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали при взрыве на угольном разрезе в Бурятии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии произошел взрыв, пострадали, по предварительной информации, пять человек", - сообщил собеседник агентства.

В региональном главке МЧС информацию о ЧП подтвердили. "Пострадали четыре человека, один человек находится в тяжелом состоянии. Все доставлены в Мухоршибирскую ЦРБ", - сказали в МЧС, добавив, что причины взрыва уточняются.