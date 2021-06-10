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Минтруд намерен предоставлять меры поддержки семей по единым правилам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, заявил глава ведомства Антон Котяков в интервью "Известиям".

"Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну", - сказал Котяков, добавив, что необходимо "выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам".

"Неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - сказал глава ведомства, отметив, что изменения можно ожидать в 2022-2023 годах.

Антон Котяков Минтруд

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