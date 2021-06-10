Поиск

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.

Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еще 11 699 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Впервые с начала марта суточный прирост новых заболевших в России сразу превысил 11,6 тыс. случаев, до этого аналогичные значения фиксировались в конце февраля - начале марта: 6 марта было выявлено 11 022 заболевших, после этого наблюдалась относительная стабильность значений, в связи с чем эпидемиологи заявляли, что РФ находится в стадии стабилизации и снижения.

За минувшие сутки умерли от болезни 383 человека. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 125 278.

Поправились и выписаны 4,77 млн пациентов, в том числе 10 096 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 5245. В Петербурге 859 новых инфицированных, в Московской области - 801.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО - шесть случаев, в Ненецком АО - три, в Чукотском АО - один.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 167 949 случаев коронавирусной инфекции.

Новость дополняется

Хроника коронавируса. Июнь.

11
Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, НепалИспания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал
Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

Новости

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Бизнесмена из ЯНАО заподозрили в многомиллионном уклонении от налогов

Следователи ищут человека, опубликовавшего песню блогера Хованского

Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Дело возбудили в Свердловской области после гибели 6 человек в ДТП с автобусом

Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро

Tele2 запустила первую в России тестовую зону 5G в метро

Пять пострадавших в ДТП в Свердловской области в тяжелом состоянии

Пять пострадавших в ДТП в Свердловской области в тяжелом состоянии

Шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом в Свердловской области

Шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом в Свердловской области

Имущество ФБК будет обращено в доход государства

Защита будет обжаловать запрет ФБК и штабов Навального вплоть до ЕСПЧ

Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими

Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');