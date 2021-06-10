Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еще 11 699 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Впервые с начала марта суточный прирост новых заболевших в России сразу превысил 11,6 тыс. случаев, до этого аналогичные значения фиксировались в конце февраля - начале марта: 6 марта было выявлено 11 022 заболевших, после этого наблюдалась относительная стабильность значений, в связи с чем эпидемиологи заявляли, что РФ находится в стадии стабилизации и снижения.

За минувшие сутки умерли от болезни 383 человека. Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 125 278.

Поправились и выписаны 4,77 млн пациентов, в том числе 10 096 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 5245. В Петербурге 859 новых инфицированных, в Московской области - 801.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО - шесть случаев, в Ненецком АО - три, в Чукотском АО - один.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 167 949 случаев коронавирусной инфекции.

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