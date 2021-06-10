В Москве зафиксировали новый максимум случаев коронавируса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Второй день в Москве фиксируют январские показатели заболеваемости COVID-19, за сутки в столице выявили более 5 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки в Москве выявили 5 245 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 4 124 инфицированных (максимальное значение с 16 января).

Таким образом, суточная заболеваемость в российской столице выросла более чем на 1 тыс. случаев. Достигнутое 10 июня значение является максимальным с 15 января, когда было зарегистрировано 5 534 инфицированных.

Скончались за сутки в Москве 63 пациента с коронавирусом. Общее число погибших от заболевания в городе достигло 20 711 человек.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 2 671 москвич. Всего от коронавируса в Москве выздоровели 1 084 914 человек.

Накануне сообщалось о смерти 58 и выздоровлении 2 311 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 июня составляет 1 214 459.