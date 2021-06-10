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В Кремле признали проблемы с постпродажным обслуживанием российских самолетов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента Игорь Левитин призвал решить проблемы с послепродажным обслуживанием гражданских самолетов отечественного производства. Он поднял эту тему на итоговой коллегии Минпромторга.

"Нам сегодня показали красивые самолеты - МС-21, "Байкал" и другие. Но лет 10 назад нам так же показали Superjet - тоже очень красивый. Но почему он так тяжело полетел?", - спросил чиновник.

"Мне кажется, одна из главных проблем, которую нам надо сегодня решить, - это послепродажное обслуживание. Если мы этого не сделаем, то ни один самолет не полетит (...) И я бы очень хотел, чтобы МС-21 выпустился вместе с пакетом послепродажного обслуживания. Тогда это будет тот продукт, который ждут регионы и авиакомпании", - заключил помощник президента.

В прошлом несколько эксплуатантов Superjet 100 производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") отказались от этой машины. Главной проблемой они называли плохо организованное послепродажное обслуживание, в том числе нехватку запчастей. Это приводило к низкому налету и делало самолет низкоэффективным.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил ранее в июне, что среднесуточный налет Superjet достиг уровня "западных конкурентов" - 9 часов в сутки. Уровень исправности российского самолета, по его данным, сейчас превышает 80%, тогда как в среднем по миру бенчмарк этого показателя - 80-85%. "Это дает экономику авиакомпаниям, обеспечивает конкурентоспособность самолета. Поэтому в этом смысле мы можем говорить, что период, связанный с прохождением проблем, которые у нас были на первых машинах по запасным частям, мы решили", - заявил Слюсарь.

МС-21 Байкал Sukhoi Superjet Игорь Левитин Минпромторг ОАК Юрий Слюсарь

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