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За сбор средств для нежелательной в РФ иностранной НПО предложили сажать в тюрьму

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - За финансирование нежелательных в РФ иностранных или международных НПО, а также сбор средств для них предлагается прописать ответственность в Уголовном кодексе.

Согласно одобренным профильным думским комитетом поправкам, в статье 284.1 УК РФ предлагается определить наказание за "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации", деятельность которой признана нежелательной.

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Подобное наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, предусматривает поправка, имеющаяся в распоряжении "Интерфакса".

Кроме того, в этой же статье УК РФ предусматривается наказание за организацию деятельности на территории РФ иностранной или международной нежелательной НПО.

Подобное наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет, указывается в поправке.

Поправки вносятся в законопроект (1165661-7).

Они одобрены в четверг на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Госдума

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