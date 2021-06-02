Признанные нежелательными три немецкие НПО пополнили реестр Минюста

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минюст России внес признанные нежелательными в РФ три немецкие неправительственные организации (НПО) в соответствующий реестр на сайте министерства.

Перечень дополнили Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") ФРГ; Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") ФРГ; Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") ФРГ.

О решении признать нежелательной в РФ деятельность перечисленных НПО сообщили ранее в Генпрокуратуре. В ведомстве посчитали, что их деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Эти организации стали 32, 33 и 34 в перечне НПО, признанных в России нежелательными.