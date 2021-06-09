Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными.

Закон также признает нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем НПО, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются угрожающей конституционному строю и безопасности государства деятельностью.

Он также вводит с 1 октября контроль Росфинмониторинга над денежными переводами любого размера в Россиию из определенных стран, список который будет составлен позже.

Законопроет № 1165650-7 4 мая внесли в Думу восемь депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым, который также возглавляет комиссию палаты по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Первое чтение он прошел 18 мая. Правительство дало на него положительный отзыв без каких-либо замечаний, говорил информированный источник "Интерфакса".

Думская комиссия по вмешательству в дела России извне выявила случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России НПО - в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы поправок отметили, что до сих пор ответственность для россиян за участие в таких тренингах не была прописана.