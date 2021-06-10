Обыски прошли в квартире бывшего вице-мэра Якутска Федорова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Обыски проводились в четверг в квартире предпринимателя, бывшего заместителя мэра Якутска Владимира Федорова.

"Да, подтверждаю, что у меня проводились обыски сегодня весь день. Это не первые визиты силовиков, с которыми я сталкиваюсь, но, пожалуй, самые масштабные на моей памяти", - написал Федоров в инстаграме.

По его словам, обыски проводились в его квартире, офисе и торгово-выставочном комплексе "СахаЭкспоЦентр" (принадлежит Федорову - ИФ).

"Полиция действует на основании предписания УФСБ, но при этом видно, что у них ничего нет, поэтому оперативники натурально охотились за любыми носителями информации – флешки, старые телефоны, забрали даже детские ноутбуки моих дочек-школьниц", - пишет предприниматель.

Федоров считает, что обыски связаны с его политической и гражданской активностью.

Владимир Федоров – директор по развитию "Управляющая компания Виктория-Плюс". Осенью 2018 года он был снят с предвыборной гонки из-за отзыва выдвинувшей его партии "Родина". Во время предвыборной кампании публично поддержал Сардану Авксентьеву, призвал голосовать за нее своих сторонников. После победы Авксентьевой был первым заместителем мэра до осени 2019 года.

Осенью 2019 года глава Якутска расторгла с ним договор по представлению прокуратуры о нарушении законодательства. В январе и сама ушла в отставку.

На досрочных выборах мэра Якутска, которые проходили в марте, Федоров выдвинулся как кандидат от "Партии Дела". Однако Якутский городской суд отменил его регистрацию.