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Следственные мероприятия проводятся в мэрии Якутска

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска, сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно сообщению, следственные действия проводятся по результатам проверки, проведенной 10 июня, в ходе которой были выявлены финансовые нарушения при выполнении трех муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дорог.

Уточняется, что контракты были заключены между Муниципальным казенным учреждением (МКУ) "Главстрой" (структура администрации Якутска) и подрядной организацией.

Якутск

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