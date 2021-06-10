Тимченко опровергла сообщения о закрытии "Медузы"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Медузы" (признана в РФ иноагентом) Галина Тимченко опровергла информацию о закрытии издания.

Она сообщила "Интерфаксу", что СМИ неправильно трактовали ее слова, вероятно, имел место некорректный перевод.

В ночь на 8 июня на сайте "Голоса Америки" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) появилась расшифровка слов Тимченко в ходе онлайн-встречи в институте Кеннана, в ходе которой она якобы сообщает, что "проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула".

В то же время в конце текста приводится и такое высказывание: "И если за прошедший месяц 85 тысяч россиян поддержали нас не только словом, но и материально, прислав пожертвования, – это говорит о любви аудитории. Нам нужно время для реструктуризации. Но мы обещаем, что мы продолжим работать если вы, читатели, будете нас поддерживать".

В разговоре с "Интерфаксом" Тимченко сообщила, что причиной появления информации о якобы закрытии издания стал неверный перевод: "Речь идет исключительно о некомпетентности и кривом пересказе". Тимченко сказала, что намерена требовать извинений от "Голоса Америки", назвав всю ситуацию "невероятной".

"Дорогие уважаемые любимые читатели и коллеги! Мне начали сыпаться вопросы про "закрываемся". Я понимаю, что тревожно. Но неужели вы думаете, что если бы это было так, вы бы об этом узнали от "Голоса Америки"? Я не давала интервью этому изданию. Они криво пересказали мою лекцию. Я допускаю, что мой английский далек от совершенства, а в зуме плохо слышно, но, надеюсь, все же не настолько", - написала Тимченко в своем фейсбуке.

Она выразила сожаление, что фраза о продолжении работы "Медузы" не стала заголовком к материалу, подчеркнув, что "редакция тут", а "главный редактор на посту".

23 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов издания Medusa Project ("Медуза) и "Первое Антикоррупционное СМИ" ("ПАСМИ"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

После этого "Медуза" сообщила об уходе рекламодателей, сокращении расходов, а также попросила читателей о финансовой поддержке в виде донатов.

4 июня Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск "Медузы" к Минюсту, в котором она требовала отменить решение ведомства о присвоении ей статуса иноагента.