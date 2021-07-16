Песков заявил, что признание СМИ-иноагентом не означает запрета на работу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Внесение журналистов в список СМИ-иноагентов, который ведет Минюст, не означает запрета на работу, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"СМИ-иноагенты продолжают свою работу, свою деятельность. Это не эквивалентно запрету на работу", - сказал он.

На уточняющий вопрос Песков ответил, что журналисты могут продолжить работу и в других изданиях, но "с выполнением соответствующих обязанностей, которые предписываются по закону".

15 июля Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе сотрудников изданий "Проект", "Открытые медиа" и "Радио Свобода" ("Радио Свобода" уже признано СМИ-иноагентом). В перечень попали основатель "Проекта" Роман Баданин, и главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош.

Кроме них в реестр Минюста внесены заместитель главного редактора "Открытых медиа" Максим Гликин, корреспонденты "Проекта" Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Маетная, а также сотрудница "Радио Свобода" Елизавета Маетная.