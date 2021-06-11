В Омске по делу о лжеминировании арестован школьник

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Омске 17-летний школьник арестован по делу о рассылке десятков ложных сообщений о минировании школ и других учреждений, сообщили в областном управлении МВД.

"Фигурант отрицательно характеризуется в школах, где он обучался в последние годы, значительную часть времени проводит в Интернете. При проведении следственных действий он пытался вывести из строя ноутбук, который использовался для рассылки сообщений", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, весной 2021 года этот одиннадцатиклассник направил в адрес социальных и образовательных учреждений, в том числе школ, "однотипные письма о готовящихся тяжких преступлениях". Все здания проверили, бомб там не нашли.

Подозреваемого выявили "при активном участии и задействовании технических возможностей УФСБ России по Омской области".

В его отношении в УМВД Омска возбубиди уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах (ч. 2 ст. 207 УК).