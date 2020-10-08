Полиция сообщила, что сигнал о минировании омского аэропорта поступил из ФРГ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Анонимное сообщение о минировании нескольких зданий в Омске, в том числе аэропорта, поступило 20 августа на электронный адрес Ленинского райсуда из Германии, заявила пресс-служба Сибирского управления на транспорте МВД.

Информацию о минировании аэропорта полиция не разглашала, поэтому у МВД возник вопрос, откуда Алексей Навальный о ней узнал.

"Проще говоря откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было", - говорится в заявлении за подписью замначальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергея Потапова.

Он сообщил о продолжающейся доследственной проверке инцидента с Навальным, о безуспешных попытках добиться правовой помощи от Германии, Франции и об отказах сотрудников ФБК делиться с полицией подробностями.

По словам Потапова, 20 августа в Омске проверяли после угрозы о минировании районные суды, железнодорожный вокзал, отделения почты и банков, а также аэропорт. Бомб нигде не нашли.

"Так, в рамках мероприятий по эвакуации ОАО "Омский аэропорт" были эвакуированы из здания 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта. За исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов, работа которых не прерывалась", - отметили в полиции.

Поскольку в СМИ появились утверждения, что сообщение о лжеминировании "было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный", следователи стали отрабатывать и эту версию. Они установили, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы сервиса находятся в Германии, говорится в пресс-релизе.

Следователь транспортной полиции запросил германскую сторону о том, кто был владельцем электронного адреса, с которого поступило сообщение о минировании. Эта просьба была включена в очередной запрос о правовой помощи в адрес Германии.

Волна массовых рассылок анонимных сообщений о лжеминировании одновременно нескольких объектов продолжается в России с 28 ноября 2019 года. До введения карантинных мер из-за коронавируса в Петербурге и Москве такие угрозы проверяли почти каждый будний день. Чаще всего от анонимных угроз страдают суды, детские сады и школы, медицинские учреждения. В марте анонимы стали "минировать" взлетевшие пассажирские самолеты.

В январе ФСБ и Роскомнадзор сообщили, что заблокировали сервисы StartMail и ProtonMail, которые использовали анонимные отправители.