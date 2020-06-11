Петербургский бездомный в депрессии осужден за лжеминирование Конституционного суда

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Виктора Николаева, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте в здании Конституционного суда РФ.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, мужчина приговорен к семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Поскольку он с января находился под арестом и этот срок ему зачтен, мужчина освобожден.

17 января 2020 года, после просмотра послания президента РФ Федеральному собранию за два дня до этого, бездомный и безработный житель северной столицы Николаев "впал в депрессию".

"Гуляя по Сенатской площади, вспоминая Николая I и декабристов, Николаев вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приемной ему выдали брошюру... Читать Николаев не стал и, выйдя из здания, осуществил звонок о минировании", - рассказывали ранее в судебной пресс-службе.

Подозреваемый причастность к преступлению признал, отметив, что не раскаивается в содеянном.

Мужчина пояснил, что своим поступком хотел привлечь внимание общественности к несоблюдению прав и свобод в России, а под словом "бомба" он имел в виду деятельность Конституционного суда за последние десятилетия, которая может, по его мнению, "привести страну к разрушительным последствиям".