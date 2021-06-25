Для участия в форуме "Армия-2021" приглашены военные 133 стран

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России направило приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме "Армия" в 133 зарубежных военных ведомства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Приглашения отправлены в 133 оборонных ведомства, из них 74 ответили согласием", - сказал Шойгу в пятницу на заседании коллегии министерства обороны РФ. По его словам, более тысячи предприятий и организаций уже выразили желание участвовать в работе форума.

Министр отметил, что впервые для зарубежных партнеров 23 и 24 августа на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут Дни военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Также будет представлена новая специализированная экспозиция "Арктика" с показом перспективных образцов военной техники, применяемых в северных широтах", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что на полях форума планируется провести более 180 научно-деловых мероприятий по актуальным вопросам военного строительства, развития российской оборонной промышленности, широкому спектру сотрудничества с иностранными партнерами.

"Одним из центральных мероприятий станет пятая конференция "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства", - сообщил министр.

"Ожидается, что в дни форума его посетит порядка полутора миллионов человек", - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что в прошлом году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, форум был проведён на высоком уровне. "Порядка 1 400 предприятий представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум принял 92 зарубежные официальные военные делегации, из них 18 - высокого уровня. Свыше 180 научно-деловых мероприятий посетили представители 32 иностранных государств", - сказал Шойгу.

Знаковым событием, по его оценке, стало подписание 41- государственного контракта с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму около 1 трлн 160 млрд рублей. "Рассчитываем, что и в этом году интерес к мероприятию будет не меньшим", - констатировал министр.

Выставки вооружения и военной техники планируется провести в рамках форума "Армия-2021" в период с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках, которые будут развернуты в четырех населенных пунктах Дальневосточного федерального округа.