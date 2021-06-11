Поиск

Во ФСИН назвали любимых поэтов узников "Крестов"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В петербургском СИЗО-1 "Кресты" подследственные предпочитают читать советских поэтов, в других пенитенциарных учреждениях Петербурга и Ленобласти по популярности лидирует Пушкин. Об этом сообщили в региональном УФСИН, спросив заключенных, что они читают.

В "Крестах" арестанты предпочитают "Уже подснежники" Андрея Вознесенского, "Прощаемся мы с матерями" Александра Твардовского, "Мой черный человек в костюме сером!" Владимира Высоцкого.

В колонии № 2, где отбывают наказание женщины, рейтинг возглавили стихотворения Ахматовой "Уединение" и Цветаевой "Не думаю, не жалуюсь, не спорю".

В целом по региону опрос показал, что больше всего читают классиков - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Марину Цветаевой, Анну Ахматову.

Из конкретных произведений наиболее популярны "Медный всадник", "Гаврилиада", "Сказка о царе Салтане", "Евгений Онегин", "Я Вас любил" Пушкина; "Мой демон", "Парус", "Пророк" Лермонтова; "Хулиган", "На Московских изогнутых улицах", "Не желаю, не зову, не плачу", "День ушел, убавилась черта" Есенина.

Кресты Петербург ФСИН

Новости по теме

Новости

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Пандемия коронавируса

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

Группа "Тинькофф" купила долю в 5% в "Санкт-Петербургской бирже"

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');