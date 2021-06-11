Во ФСИН назвали любимых поэтов узников "Крестов"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В петербургском СИЗО-1 "Кресты" подследственные предпочитают читать советских поэтов, в других пенитенциарных учреждениях Петербурга и Ленобласти по популярности лидирует Пушкин. Об этом сообщили в региональном УФСИН, спросив заключенных, что они читают.

В "Крестах" арестанты предпочитают "Уже подснежники" Андрея Вознесенского, "Прощаемся мы с матерями" Александра Твардовского, "Мой черный человек в костюме сером!" Владимира Высоцкого.

В колонии № 2, где отбывают наказание женщины, рейтинг возглавили стихотворения Ахматовой "Уединение" и Цветаевой "Не думаю, не жалуюсь, не спорю".

В целом по региону опрос показал, что больше всего читают классиков - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Марину Цветаевой, Анну Ахматову.

Из конкретных произведений наиболее популярны "Медный всадник", "Гаврилиада", "Сказка о царе Салтане", "Евгений Онегин", "Я Вас любил" Пушкина; "Мой демон", "Парус", "Пророк" Лермонтова; "Хулиган", "На Московских изогнутых улицах", "Не желаю, не зову, не плачу", "День ушел, убавилась черта" Есенина.