Русский музей открыл галерею репродукций женских портретов в СИЗО

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В петербургском СИЗО-5 открылась постоянная экспозиция репродукций картин из собрания Русского музея "Женские образы в русском изобразительном искусстве". На церемонии открытия присутствовал корреспондент "Интерфакса".

"Мы стараемся дать возможность посетить наш музей любым категориям граждан", - объявила замдиректора Русского музея Анна Цветкова.

В экспозицию вошли копии наиболее известных работ Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Филиппа Малявина, Александра Дейнеки и других художников. Это купчихи, крестьянки, работницы фабрик, балерины и святые. В описании к каждой репродукции указана история создания картины и рассказывается о художнике.

Открытие галереи в СИЗО-5 стало частью проекта "Арт-терапия в пенитенциарной системе при оказании психологической помощи заключенным в целях особых прав, свобод и законных интересов граждан, гуманизации условий содержания лиц, заключенных под стражу", выигравшего президентский грант.

В рамках этого проекта в СИЗО-5 проводят "Арт-субботник". Осужденные, отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания, по эскизам, которые нанес на стены изолятора художник Гарри Зуха (Игорь Сукманский), расписывают тюремные пространства и прогулочные зоны разноцветными "зуховскими лошадками".

По словам психолога Киры Ипатовой, такая арт-терапия положительно сказывается на психологическом состоянии и подследственных, которые содержатся в этом изоляторе, и сотрудников ФСИН. Во ФСИН сказали, что продолжат просвещение спецконтингента в области искусства.

В СИЗО-5 УФСИН по Петербургу и Ленинградской области содержатся женщины, несовершеннолетние девушки и юноши, а также осужденные, отбывающие наказание в хозвзводе.

В 2014 году такая же галерея репродукций открылась в СИЗО-1 "Кресты". Тогда Русский музей и православный Центр духовного возрождения передали легендарному следственному изолятору более 100 копий картин великих мастеров живописи. Автором идеи устраивать в СИЗО северной столицы художественные выставки является предприниматель Владимир Митрофанов.