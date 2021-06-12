Пользователи жалуются на сбои работы ВКонтакте

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте" следует из данных Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Проблемы с работой сервисов были зафиксированы около 00:00. Большая часть пользователей (67%) жалуется на проблемы с работой сайта, у меньшей части (22%) проблемы со входом и у 10% наблюдается проблемы с отправкой сообщений.

Жалобы поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России.