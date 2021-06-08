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Fastly устранила проблему со сбоем в работе мировых сайтов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Провайдер облачных вычислений Fastly подтвердил наличие проблемы, которая во вторник вызвала сбой в работе ряда крупных мировых сайтов, и уже исправил возникшие неполадки.

"Проблема выявлена и исправлена", - говорится на сайте статуса службы Fastly. При этом в сообщении отмечается, что пользователи могут испытывать трудности с пользованием сайтов по мере восстановления работы.

Перебои наблюдались во вторник в работе ряда крупных мировых сайтов, в том числе и ведущих СМИ. В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет The New York Times, The Guardian, Financial Times, The Independent.

Не открывался и сайт британского правительства.

При попытке открыть вышеперечисленные сайты возникало сообщение: "Ошибка 503 Служба недоступна".

Fastly

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