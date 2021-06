Сбой в работе мировых сайтов связан с проблемами у CDN-провайдера

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сайты соцсетей, компаний, СМИ и популярные интернет-форумы работают с перебоями в связи со сбоем работы в Fastly, популярном CDN-провайдере, сообщает портал TechCrunch.

По данным портала, сбои происходят, в частности, в работе Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify и сайтов CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.

"По словам менеджера по продукту Financial Times, причиной является сбой в Fastly, популярном провайдере CDN", - пишет TechCrunch.

На своем сайте Fastly подтвердила сбой и сообщила, что выясняет его причины. "В настоящее время мы изучаем возможное влияние на производительность наших услуг CDN", - говорится в сообщении.

В настоящее время проблема устраняется, заявили в компании. "Проблема обнаружена, мы работаем над ее устранением", - отмечается в сообщении.

CDN (Content Delivery Network, сеть доставки контента) - это географически распределенные сети, благодаря которым пользователи могут загружать контент ощутимо быстрее. Со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры и т.п. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai, пишет Techcrunch.

"В частности, Fastly довольно популярен среди медиа-сайтов. Компания стала публичной в 2019 году. Акции Fastly в настоящее время торгуются по цене 48,06 доллара, что на 5,21% ниже вчерашней цены закрытия", - говорится в сообщении.