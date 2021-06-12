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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до двух километров

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрировали в субботу днем на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 6 км к северо-востоку от вулкана. Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Эбеко Курилы Сахалинская область Парамушир

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