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В России за сутки выявили более 13,7 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 13,7 тыс. случаев коронавируса
Фото: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Еще 13 721 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлен в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне в РФ число новых заболевших коронавирусом достигло максимума с середины февраля, было выявлено 14 тыс. 723 случая, это на тысячу больше, чем выявлено по данным на понедельник. Эпидемиологи заявляют, что РФ в настоящий момент переживает сезонный рост заболеваемости, и суточные колебания являются нормальными в период стабилизации, в который страна вошла весной.

За сутки скончался 371 человек в стране, общее число жертв COVID-19 достигло 126 801.

Поправились и выписаны 4,8 млн пациентов, в том числе 8 312 за минувшие сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах РФ. В Москве 6 590 новых случаев. За ней следует Московская область, где зафиксировано 1 043 случая, в Санкт-Петербурге - 865.

Наименьшее число выявлений зафиксировано в Магаданской области и в Ненецком АО - по четыре, ни одного заболевшего в Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 222 408 случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ остается на шестом месте в мире после США (33,46 млн), Индии (29,51 млн), Бразилии (17,41 млн), Франции (5,8 млн) и Турции (5,33 млн)

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