Путин удивился, что Москву не обвинили в проблеме Black Lives Matter

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC иронично отметил, что Москву осталось обвинить только в проблеме движения за права чернокожих (Black Lives Matter).

"Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter ", - сказал Путин.

По его словам, он считает, что у этого движения "есть причины" для активности.

"Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права", - отметил российский лидер.

Смерть чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в 2020 году спровоцировала массовые беспорядки в США. Во многом за них ответственны представители движения Black Lives Matter (BLM). По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах. Во многих случаях они сопровождались мародерством.