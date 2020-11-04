В ряде городов США задержаны десятки человек на акциях протеста

Задержания в Лос-Анджелесе Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Американские полицейские задержали несколько десятков человек во время ночных акций протеста в ряде американских городов после завершения голосования на выборах президента США, сообщают американские СМИ.

На улицы вышли сотни человек в Портленде (штат Орегон) и в Роли (Северная Каролина). Демонстранты закидывали стражей порядка фейерверками и другими предметами.

Десятки жителей Лос-Анджелеса также приняли участие в протестных акциях и прошлись по улицам города.

Крупная акция протеста состоялась в Сиэтле, где задержали восемь человек, среди них - водитель автомобиля, совершивший наезд на заградительные блоки. Участники акций - сторонники демократов - держали в руках флаги США и скандировали: "Black lives matter" (Чёрные жизни имеют значение).

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что вокруг Белого дома установили дополнительные заграждения высотой в примерно 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами.

Многие магазины, рестораны и другие заведения в крупных городах заранее подготовились к возможным беспорядкам и закрыли витрины досками и фанерой.