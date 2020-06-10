В Брюсселе разрисовали антирасистскими надписями памятник королю-колонизатору Леопольду II
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Очередное скульптурное изображение бельгийского короля Леопольда II, правление которого (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке, подверглось осквернению.
На этот раз, сообщает в среду газета Le Soir, конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives Matter.
Эта скульптура уже подвергалась нападению манифестантов во время 10-тысячной акции Black Lives Matter 7 июня, отмечает издание. Осквернение памятников короля-колонизатора началось в Бельгии вместе с протестами против убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Protestors in Brussels deck out a statue of Belgium"s King Leopold II in a Congolese flag and signs reading "Leopold = murderer" for his brutal colonial rule. pic.twitter.com/dCBeJYWE0Z— DW Europe (@dw_europe) June 7, 2020
В частности, вандалы залили краской статую Леопольда II в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию. Досталось статуям короля в других городах страны.
À Anvers ils ont enlevé le statut de Léopold ll 👏🏾 j"espère que les bruxellois vous ferez de même #NoRacism #LeopoldII #Antwerpen #Brussel #BlakeLivesMatter #Belgium pic.twitter.com/7ctGI2UyPF— Daverine (@Daverine4) June 9, 2020
Инициативная группа "Исправим историю" запустила в начале июня сбор подписей под петицией, требующей убрать все памятники Леопольду II из Брюсселя, мотивируя это недопустимостью прославления короля, известного жестоким обращением с конголезским народом.