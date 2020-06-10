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В Брюсселе разрисовали антирасистскими надписями памятник королю-колонизатору Леопольду II

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Очередное скульптурное изображение бельгийского короля Леопольда II, правление которого (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке, подверглось осквернению.

На этот раз, сообщает в среду газета Le Soir, конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives Matter.

Эта скульптура уже подвергалась нападению манифестантов во время 10-тысячной акции Black Lives Matter 7 июня, отмечает издание. Осквернение памятников короля-колонизатора началось в Бельгии вместе с протестами против убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В частности, вандалы залили краской статую Леопольда II в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию. Досталось статуям короля в других городах страны.

Инициативная группа "Исправим историю" запустила в начале июня сбор подписей под петицией, требующей убрать все памятники Леопольду II из Брюсселя, мотивируя это недопустимостью прославления короля, известного жестоким обращением с конголезским народом.

Бельгия Брюссель

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