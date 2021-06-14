Путин заявил, что его не пугает оппозиция

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что его не пугает оппозиция.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция, или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? вы знаете, это даже смешно", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста: "Почему вас так пугает оппозиция, господин президент?"

На вопрос, касающийся признания российским судом вне закона организаций, которые связаны с оппозиционером Алексеем Навальным, и включения их в статус иностранных агентов, и не является ли это преследованием инакомыслия, Путин сказал: "Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому".

При этом Путин сказал, что закон об иностранных агентах, который упомянул журналист, это не российское изобретение: "Это еще в 30-е годы закон об иностранных агентах был принят в США, и он гораздо более жесткий, чем у нас, направлен в том числе на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов".

По словам Путина, в России закон об иностранных агентах был принят совсем недавно "с целью защитить наше общество от вмешательства извне".