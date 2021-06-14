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Журналисты NBC пробыли 2 недели на карантине перед интервью с Путиным

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники американской телекомпании NBC, которые участвовали в интервью с президентом России Владимиром Путиным, пробыли на карантине в течение двух недель перед записью, рассказал журналист Кир Симмонс.

"Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью", - сказал Симмонс в ходе интервью с Путиным, расшифровка которого опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле.

Это первое за примерно три года интервью российского лидера американскому телевидению.

Первые отрывки из интервью телеканал уже показал. В числе прочего поднимались вопросы обмена заключенными между РФ и США, также Владимира Путина спросили, боится ли он оппозицию и как относится к обвинениям в кибератаках.

Владимир Путин США NBC

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