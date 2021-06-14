Поиск

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального
Президент РФ Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С отбывающим срок оппозиционером Алексеем Навальным будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", - сказал Путин в ответ на высказывание журналиста о тот, что Навальный "не является просто очередным заключенным".

Путин также опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на Навального. "У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

В миреПесков заявил, что Путин не планирует обсуждать с Байденом ситуацию вокруг НавальногоЧитать подробнее

Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в свою очередь заявил, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать с ним тему Навального.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в мае суд в РФ признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального.

"Отравление" Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в состоянии комы в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хроническим панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь, германские врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Владимир Путин США Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске увеличилось до 16

Восемь человек пострадали на пожаре на газовой АЗС в Новосибирске

Путин не получал от США доказательств причастности РФ к кибератакам

Упавшего с электросамоката главу Кисловодска доставили в Москву

ЧФ приступил к слежению за кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

Эксперты насчитали 2 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов у США и РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили более 13,7 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 13,7 тыс. случаев коронавируса

Путин заявил, что РФ готова к выдаче хакеров США по взаимному принципу

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов

Рубль чуть укрепился к доллару и евро на старте торгов
Пандемия коронавируса

Петербург с 17 июня вводит дополнительные ограничения из-за COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');