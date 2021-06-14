Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С отбывающим срок оппозиционером Алексеем Навальным будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
"К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", - сказал Путин в ответ на высказывание журналиста о тот, что Навальный "не является просто очередным заключенным".
Путин также опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на Навального. "У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.
Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в свою очередь заявил, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать с ним тему Навального.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
Ранее в мае суд в РФ признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального.
"Отравление" Навального
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в состоянии комы в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации.
Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хроническим панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.
В свою очередь, германские врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".