Путин отверг версию о приказе властей РФ убить Навального

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С отбывающим срок оппозиционером Алексеем Навальным будут обращаться тем же образом, что и с другими заключенными, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"К нему не будут относиться хуже, чем к кому-либо еще", - сказал Путин в ответ на высказывание журналиста о тот, что Навальный "не является просто очередным заключенным".

Путин также опроверг версию о том, что он якобы мог распорядиться совершить покушение на Навального. "У нас нет привычки кого-либо убивать", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он отношение к возможному покушению на оппозиционера.

Ранее представитель госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что президент США Джо Байден уделяет внимание теме защиты прав человека и собирается обсудить ее во время саммита с президентом РФ. Он пояснил, что речь идет о гражданах США, а также - об оппозиционере Алексее Навальном.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN в свою очередь заявил, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать с ним тему Навального.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в мае суд в РФ признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального.