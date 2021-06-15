Из-за ухудшения ситуации с COVID в Вологодской области развернут вторую очередь коек

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

"Растет количество заболевших, растет количество тяжелых больных в наших монопрофильных госпиталях. В Вологде монопрофильный госпиталь заполнен на 82%, в Череповце - уже на 92%, в Великом Устюге тоже на 92%. Поэтому я дал поручение председателю правительства развернуть вторую очередь коек в монопрофильных госпиталях и подготовить перечень мероприятий по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе", - сообщил Кувшинников на своей странице в соцсети.

В пятницу региональный департамент здравоохранения сообщил, что все 15 коек реанимационного отделение моногоспиталя в Вологде заняты. Медики отмечают, что в последнее время в области не только растет общее количество заболевших, но и увеличивается количество тяжелых случаев. Как правило, это пациенты старше 65 лет, с хроническими заболеваниями.

По данным на 14 июня, с начала пандемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 46 763 пациентам. Большая часть из них - 43 541 человек - выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области составило 1 127 человек.